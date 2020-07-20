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مقتل 12 من مليشيا الحوثي الإيرانية وإسقاط طائرة مسيرة شرق صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 يوليه 2020

أعلن الجيش الوطني اليمني ، الإثنين، مقتل 12 عنصرا حوثيا في معارك بجبهة نهم، فضلا عن إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار للمليشيا الانقلابية، شرق العاصمة صنعاء.

 

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن مجاميع من المليشيا الانقلابية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "نجد العتق" إلا أنه تم التصدي لهم جميعا.

 

وأشار البيان، إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 12 عنصرا حوثيا وإصابة أخرين، فضلا عن تدمير آليات عسكرية للانقلابيين.

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ووفقا للبيان، فقد تمكنت الدفاعات الجوية للجيش الوطني، من إسقاط طائرة استطلاع حوثية بدون طيار كانت تحلق فوق سماء جبهة نهم، صباح الإثنين.

 

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المعارك على الأرض، ودكت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات "نهم"، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية الحوثية بما فيها من مقاتلين.

 

وصعّدت مليشيا الحوثية من هجماتها الإرهابية خلال الأسابيع الماضية، بهدف تقويض المساعي الأممي لطرح الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.

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