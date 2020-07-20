رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية  بمصر يوافقون على تفويض السيسي لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

الإثنين 20 يوليه 2020

أعلن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية بمجلس النواب المصري ، موافقتهم على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد.



وفي سياق متصل، قالت مصادر برلمانية من الجلسة السرية المتعقدة الآن لمناقشة طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا، إن اللواء ممدوح شاهين بدأ الجلسة بالحديث عن الأخطار التركية في ليبيا وتعديدها.

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وأضافت المصادر، أن شاهين أشار للعديد من المخاطر التي تأتي لمصر من الحدود الليبية وتؤثر على أمنها القومي، حال تجاوز تركيا الخط الأحمر، موضحةً أنه وطبقًا للائحة مجلس النواب فأنه يحق له الموافقة على إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود وفقا لـ"القاهرة 24".

وأوضحت المصادر، أن الجلسة بدأت بكلمات متتالية لكل من بالترتيب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، ثم أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية، ثم الوكيلين وبعدهما عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ثم رؤساء الهيئات البرلمانية، وشهدت اللجنة تصفيق حاد وراء الكلمات.