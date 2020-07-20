ابتكارات جديدة من "دفاع مدني أبوظبي" في إطفاء الحرائق

الإثنين 20 يوليه 2020

استحدثت الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي ابتكارات جديدة ضمن ثلاثة أنظمة حديثة ومتطورة تعزز أداء مهام الإطفاء باحترافية عالية تنعكس إيجابياً على تحقيق أعلى درجات السلامة لحماية الأفراد والممتلكات ضمن منظومة عمل معتمدة وفق افضل الممارسات المتقدمة عالمياً.



وأوضح المقدم عمر سالم الشحي أن طواقم الإدارة العامة الفنية اختارت افضل الأنظمة الحديثة والمتطورة مع مصنعي آليات الإطفاء التي أسهمت بدور متميز في تخفيف وزن المركبة والحفاظ على توازنها واستقرارها بالمنعطفات وتقليل نسبة استهلاك المادة الرغوية والماء.

وأشار إلى أن النظام الأول هو نظام كرات التوازن، موضحاً أنه يوجد في خزان المركبة 420 كرة توازن تعمل على مقاومة كتلة المياه، ما يؤدي إلى استقرارها وتوازنها في المنعطفات حتى وإن كان الخزان نصف ممتلئ.

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وذكر أنه وفقاً للنظام الثاني، جرى تغيير هيكل المركبة من المواد المستخدمة سابقاً إلى خليط من مادة البولي إثالين ومادة البولي بروبالين، ما يعطي صلابة وخفة ومرونة في هيكل المركبة، ومن خصائص المادة أنها تمنع التآكل والزيادة في العمر الافتراضي وقابلة للتدوير بنسبة 100%، وتتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى أكثر من 150 درجة.

ولفت إلى أن النظام الثالث المعروف باسم (one7) يعمل وفق آلية الهواء المضغوط، ويقوم بتحويل قطره المياه الواحدة إلى 7 قطرات رغوية، مشيراً إلى أن الأنظمة السابقة كانت تعمل على تحويل قطعة الماء الواحدة إلى فقاعة أو فقاعتين، ما يقلل استهلاك المياه بنسبة 75% والمادة الرغوية بنسبة 98%.

وأضاف: "أنه يسهم في زيادة أداء خطوط المياه من حيث القوة وتقليل الضغط على مستخدميها من رجال الإطفاء ووصول المادة الرغوية إلى ارتفاعات عالية تصل إلى 400 متر".