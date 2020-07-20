وفاة أول طبيب لبناني بفيروس "كورونا"

الإثنين 20 يوليه 2020

توفي، اليوم، أول طبيب في لبنان من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء قيامه بواجبه المهني، وفق ما أعلنت إدارة مستشفى جنوبي البلاد.



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ونعت أسرة المستشفى الإيطالي اللبناني في مدينة صور في بيان على صفحتها على "فيسبوك" الطبيب الشاب المناوب في قسم الطوارئ لؤي إسماعيل (32 عاماً).

ومنذ فبراير، سجّل لبنان رسمياً 2859 إصابة بـ"كوفيد-19"، وإصابات كثيرة لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء خاصة نظمتها الحكومة، قبل أن يعاد فتح المطار مطلع الشهر الحالي، بعد إقفاله منذ بدء تطبيق خطة الإغلاق العام منتصف مارس.