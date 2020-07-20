شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: نتائج تجربة لقاح أكسفورد إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن نتائج تجربة اللقاح ضد فيروس كورونا التي أجرتها جامعة أكسفورد إيجابية جدا.

فيما أكدت جامعة أكسفورد البريطانية، أن تجارب تطوير لقاح ضد كورونا تظهر أنه آمن ويدرب جهاز المناعة على التعامل مع الفيروس.

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وكشفت صحيفة The Sun البريطانية، قبل أيام، أن نتائج المرحلة الأولى من التجارب البشرية على لقاح جامعة أكسفورد لفيروس كورونا أثبتت أنه يوفر دفاعًا مزدوجًا ضد فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالجامعة أن المرحلة الأولى من التجارب البشرية والتى أجريت على اللقاح أظهرت أنها تولد استجابة مناعية ضد الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن فريق عمل أكسفورد، إنهم واثقون “بنسبة 80%” من أن اللقاح سيتكون متوافرا للعمل بحلول سبتمبر.