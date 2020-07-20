دولة اوروبية تشتري ملايين الجرعات من لقاح كورونا



قال مسؤولون بريطانيون إنهم وقعوا اتفاقا لشراء 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التجريبية التي تطورها شركة الأدوية "فايزر" وغيرها. ووفق بيان للحكومة البريطانية، الاثنين، فإنه تم ضمان الوصول إلى لقاح قامت بتطويره بواسطة شركة "فايزر" و"بيونتيك"، بالإضافة إلى لقاح تجريبي تم تطويره بناء على أبحاث من مؤسسة "فالنيفا"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".



وأضاف بيان الحكومة إن اللقاحات "يمكنها تطعيم ملايين الأشخاص ضد فيروس كورونا" مشيرا إلى اللقاحات الثلاثة المختلفة التي استثمرت فيها الآن.



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