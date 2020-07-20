وذكرت الوزارة انها" ستضيف الشركة الصينية لتورطها فيما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان بخصوص معاملة بكين للإيغور في شينغيانغ في غرب الصين". وأوضحت أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء متورطة بتشغيل الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قسريا. وبينت وزارة التجارة أن من بينها العديد من شركات المنسوجات، وشركتين قالت إنهما تجريان تحليلات جينية تستخدم لزيادة قمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تضيف 11 شركة جديدة إلى 'القائمة السوداء' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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