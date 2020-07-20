مقتل صيدلاني بهجوم مسلح شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل صاحب صيدلية بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة اقدمت، عصر اليوم، على محاولة سرقة صيدلية ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "صاحب الصيدلية قام بالدفاع على نفسه ما اسفر عن مقتله بعد اطلاق النار عليه قبل أن تلوذ المجموعة بالفرار".