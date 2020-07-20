الصحة العالمية: الشعوب الأصلية في خطر خاص جراء جائحة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مجتمعات الشعوب الأصلية في مناطق متفرقة من العالم معرضة بشكل خاص لمخاطر مرتفعة متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف غيبريسوس: "على الرغم من أن كل الشعوب الأصلية تتعرض لهذا الخطر على النطاق العالمي، إلا أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص من تأثير الفيروس على شعوب الأمريكتين الشمالية والجنوبية".
وأشار مدير المنظمة إلى أنها سجلت، حتى يوم 6 يوليو، أكثر من 70000 شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد بين الشعوب الأصلية في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بينهم أكثر من 2000 متوف جراء الجائحة.
ودعا غيبريسوس حكومات كل دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية في مجال الصحة، مع تركيز الاهتمام على مراقبة الاتصالات لردع انتشار الفيروس.
وأكد: "لا يجب علينا انتظار الحصول على اللقاح. من الضروري أن نسعى إلى إنقاذ حياة الأشخاص الآن".
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