برج الحمل: الأحمر المتوهج لأن هذا البرج ناري ويشير إلى الطاقة والثقة في النفس. برج الثور: الوردي الساطع لأن هذا البرج ترابي ومتجذر في الواقع ويحب لفت الأنظار. برج الجوزاء: الأصفر الحيوي لأن هذا البرج مرح وحيوي وفريد. برج السرطان: الليلكي الناعم لأن هذا البرج يوحي دوماً بالخصوصية والنعومة. برج الأسد: المرجاني المشرق لأن هذا البرج ناري وقوي ومشرق ويحتاج إلى لون كثيف وقوي. برج العذراء: الطلاء المتلألئ لأن هذا البرج مرح وملهم وفريد على الدوام. برج الميزان: الوردي الأنيق لأن هذا البرج أنيق وكريم ومتوازن. برج العقرب: الأحمر الداكن لأن امرأة هذا البرج صاحبة جاذبية هائلة ولا تخشى شيئاً. Advertisements برج القوس: البنفسجي القوي لأن امرأة هذا البرج مغامرة وحرّة ونابضة بالحياة. برج الجدي: الأخضر الباستيل لأن امرأة هذا البرج ناعمة وحازمة في الوقت نفسه، وتحب لفت الأنظار. برج الدلو: الفضي المعدني لأن امرأة هذا البرج تجمع بين العصرية والإبداع. برج الحوت: الأزرق لأن هذا البرج مائي وامرأته نابضة بالحياة وكريمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لكل برج طلاء أظافر خاص به... اكتشفي لونك المفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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