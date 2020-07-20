السودان يعتمد حركة دبلوماسية جديدة تشمل 12 سفيرا

الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالإثنين 2020/7/20 08:01 م بتوقيت أبوظبي
اعتمدت السلطات السودانية، حركة تغيير دبلوماسية، الإثنين، تشمل 12 سفيرا لدول عربية وأفريقية وأوروبية، وذلك بحسب مصادر لـ"الخليج 365".
وأشارت المصادر، إلى أن الـ12 سفيرا سيغادرون إلى الخارج لبدء مهام عملهم مطلع الأسبوع القادم، حيث التقى بهم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال اليومين القادمين بهؤلاء السفراء.
وتفيد متابعات ”الخليج 365”، بأن أبرز السفراء الذين شملهم الحركة الدبلوماسية، السفير نور الدين ساتي إلى الولايات المتحدة، وجمال الشيخ إلى إثيوبيا.
وتعد هذه الحركة الدبلوماسية هي الأولى التي تطرأ على البعثان الدبلوماسية التي كان يسيطر عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
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