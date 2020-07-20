مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش غرب الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الإثنين، إن ثلاثة جنود قتلوا في هجوم شنته عناصر تنظيم داعش قرب قضاء سنجار غرب الموصل/400كم شمال بغداد.

ونقلت مواقع محلية عراقية عن العميد جرجيس رعد من الفرقة 16 في الجيش العراقي قوله إن "عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قرية عيونات ضمن قضاء سنجار 110كم غرب الموصل، وتمكنوا من قتل ثلاثة جنود عراقيين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

يشار إلى أن قطعات (وحدات) من الجيش العراقي انتشرت مطلع الأسبوع الحالي عند مشارف قضاء سنجار على خلفية العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية على عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض الذي يتخذ من جبال شمال العراق مقرا له.

وشنت قوة عسكرية عراقية مشتركة، في وقت سابق، عملية أمنية وصفت بـ"المباغتة" لاستهداف جيوب الإرهاب بمناطق جنوب غربي محافظة نينوى.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن القوات بدأت الهجوم في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد لمباغتة عناصر داعش وتطهير المنطقة، دون الإشارة لسقوط قتلى في صفوف التنظيم الإرهابي أو ضحايا جراء العملية.

وكانت نينوي من بين المحافظات التي بسط عليها داعش سيطرته حينما شن هجوما واسعا في عام 2014.

ومنذ إعلان العراق نهاية تنظيم داعش قبل نحو 3 سنوات تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة فلول التنظيم الذي يشن من وقت لآخر هجمات إرهابية في البلاد.