السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/7/20 08:22 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الممكلة العربية السعودية، الإثنين، أنه تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأن يوم عرفة سيكون الخميس الموافق 30 يوليو/تموز، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 31 يوليو/تموز.
وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت السبت، عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الإثنين الموافق 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.
وأضافت أنها ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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