ترمب والسيسي يتفقان على تثبيت وقف النار في ليبيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة.
واتفق الزعيمان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد، تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأكد السيسي موقف مصر الثابت بمنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيد وتصعيد حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.
من جانبه، أبدى الرئيس الأميركي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.
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