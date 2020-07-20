«مصر كلها في خندق واحد خلف الرئيس» .. مصطفى بكري : جلسة سرية للبرلمان بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي «بدون حضور»

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيعقد جلسة سرية بعد ربع ساعة لمناقشة موضوع هام وفقاً لليوم السابع .

وأضافت السابع : استعرض عبد العال النصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة 281 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها.

وكذلك اشار عبد العال إلي المادة 282 والتي مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

مادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

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مصر دوما في الخندق دفاعا عن الأمن القومي

أعلن البرلماني المصري مصطفى بكري، اليوم الاثنين، أن البرلمان المصري يعقد جلسة سرية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدون حضور.

وقال بكري في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر: " ويقرر عدم حضور الجلسة السرية أيا من العاملين".

وتابع بكري تغريداته ببعض الكلمات عن الجيش المصري حيث قال: "مصر دوما في الخندق دفاعا عن الأمن القومي، وكلمات الرئيس السيسي التي حذر فيها من خطر الإرهاب وتهديد الأمن القومي انطلاقا من الأراضي الليبية تلقى صدى واسعا بين أعضاء مجلس النواب، مصر كلها في خندق واحد خلف السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكان البرلمان المصري قد قام في وقت سابق بتأجيل جلسة كانت مقررة للنظر في تفويض تدخل الجيش في ليبيا.