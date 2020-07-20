أوكسفورد تبشر.. نتائج اللقاح المفترض لكورونا مشجعة

حقق لقاح مفترض لفيروس كورونا، ابتكره باحثون في جامعة “أكسفورد” البريطانية، نجاحا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، التي أظهرت علامات الفعالية، والأمان.
وجاء في مقال لمؤلفي اللقاح، نشرته الاثنين، المجلة الطبية البريطانية “لانسيت” أن “هناك نتائج مشجعة تشير إلى سلامة الدواء”.
وأضاف المقال، أنه “لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة، وقد لوحظ حدوث انقلاب لدى أمصال أكثر من 96 في المائة من المشاركين في الدراسة، حيث تم إنتاج الأجسام المضادة المعادلة في 85 في المائة منهم”.
وتابع المصدر نفسه، أنه “كان 90 في المائة من المشاركين لديهم استجابة الخلايا اللمفاوية في الجسم”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حسب ما نقلته وكالة رويترز أن “اللقاح، الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد، حقق نتائج جيدة للغاية”.
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