تسارع عناصر الوقاية المدنية، ي طنجة، في هذه اللحظات، الزمان من أجل السيطرة على حريق شب بالقرب من المستشفى الميداني المستقبل لحالات كورونا، الموجود في الغابة الديبلوماسية.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن دخانا كثيفا يتصاعد في هذه اللحظات من الغابة، بينما لم يعرف إلى حدود اللحظة المساحة المتضررة من الحريق.
وتحاول عناصر الوقاية المدنية، معززة بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على مكان الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في الغابة الديبلوماسية يستنفر عناصر الوقاية المدنية في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.