اخبار العالم

حريق كبير في الغابة الديبلوماسية يستنفر عناصر الوقاية المدنية في طنجة

0 نشر
أيوب الخياطي 0 تبليغ

Advertisements

تسارع عناصر الوقاية المدنية، ي طنجة، في هذه اللحظات، الزمان من أجل السيطرة على حريق شب بالقرب من المستشفى الميداني المستقبل لحالات ، الموجود في الغابة الديبلوماسية.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن دخانا كثيفا يتصاعد في هذه اللحظات من الغابة، بينما لم يعرف إلى حدود اللحظة المساحة المتضررة من الحريق.

وتحاول عناصر الوقاية المدنية، معززة بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على مكان الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في الغابة الديبلوماسية يستنفر عناصر الوقاية المدنية في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا