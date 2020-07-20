حريق كبير في الغابة الديبلوماسية يستنفر عناصر الوقاية المدنية في طنجة

تسارع عناصر الوقاية المدنية، ي طنجة، في هذه اللحظات، الزمان من أجل السيطرة على حريق شب بالقرب من المستشفى الميداني المستقبل لحالات كورونا، الموجود في الغابة الديبلوماسية.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن دخانا كثيفا يتصاعد في هذه اللحظات من الغابة، بينما لم يعرف إلى حدود اللحظة المساحة المتضررة من الحريق.

وتحاول عناصر الوقاية المدنية، معززة بسيارات الإطفاء من أجل السيطرة على مكان الحريق.