التحقيق التفصيلي مع الصحافي سليمان الريسوني.. هيأة دفاعه: لا أدلة ملموسة والريسوني ينفي جميع التهم المنسوبة إليه- فيديو

تصوير: يونس السودي

يجري، في هذه الأثناء، الاستماع إلى الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، بعد أن تم إحضاره من السجن المحلي عكاشة، قبل ساعات، إلى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.

وأفاد المحامي سعيد بنحماني، عضو هيأة دفاع الصحافي الريسوني، في حديثه مع “اليوم 24″، أن سليمان لا يزال يخضع إلى التحقيق التفصيلي منذ ساعتين، إذ بدأ البحث التفصيلي معه بشأن الأحداث، والوقائع، التي طالبت النيابة العامة بالتحقيق معه بخصوصها، وذلك بحضور ستة من محاميه.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أنه يتم الاستماع إلى الصحافي بشأن التصريحات المدونة في محضر الاستماع للمدعو آدم، فضلا عن عرض كل الوقائع المنسوبة إليه، مشددا على أن سليمان ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

Advertisements

وأورد بنحماني أن هيأة دفاع الصحافي الريسوني تطالب بإجراء مجموعة من التحقيقات، وكذلك المعاينات، قصد دحض جميع الادعاءات الموجهة إلى الريسوني؛ مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد أدلة ملموسة توضح حقيقة الادعاءات، والاتهامات، الموجهة إلى الريسوني.

وقال المتحدث نفسه: “ليس هناك أدلة، طالما أننا لانزال قيد التحقيق؛ إذ إن قاضي التحقيق يجب أن يقوم بمجموعة من الإجراءات، من معاينات ضرورية، وخبرات تقنية”.