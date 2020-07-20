يوتوب يخذل “بنت ستاتي”.. المدونة الأردنية “رغدة” تستعيد أغنيتها

تمكت المدونة الأردنية، رغدة، التي اشتهرت في برنامج صناع المحتوى “سديم”، في الموسم الماضي، من استرجاع أغنيتها “جيش رغدة” على يوتوب، بعدما حجبها نتيجة تبليغ من مغنية الراب المغربية “إلهام ابنة الستاتي”.

وكشفت المدونة الشهيرة من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أنها استفاقت، اليوم الاثنين، على خبر عودة كليب أغنيتها على يوتوب، الذي اختفى بعد تبليغ من مغنبة الراب الشابة، إلهام “بنت الستاتي”، التي اتهمتها بسرقة موسيقى أغنية لها.

وبلغت إلهام العرباوي، التي تلقب نفسها بـ”إيلي”، إدارة موقع يوتوب بسرقة موسيقي أغنيتها “سمنتاكيِ”، واستخدامها في الأغنية، التي حققت نجاحا كبيرا، ما أدى إلى حجبها لمدة ليست بالقصيرة.

وقالت رغدة إنها تملك كافة الحقوق للأغنية، ما جعلها تراسل يوتوب، لاستعادتها، علما أن موسيقى الأغنية كانت تباع على الأنترنت قبل أن تقتنيها” إلي”.