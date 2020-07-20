سفارة المغرب في أنقرة تنبه المسافرين المغاربة: إجراءات خاصة تنتظر العابرين من تركيا

وجهت السفارة المغربية في العاصمة التركية أنقرة، دعوة إلى كافة المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن عن طريق تركيا، إلى ضرورة الانتباه إلى تاريخ انتهاء جواز سفرهم، والإجراءات الخاصة، التي تنتهجها البلاد في استقبال الزوار قبل دخول الأراضي التركية.

وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الاثنين، أن المواطنين المغاربة، الذين لا يتوفرون على بطاقة إقامة سارية المفعول في تركيا، والذين ينوون المرور عبر تركيا في طريقهم إلى المغرب، أن السلطات التركية تشترط على الوافدين الأجانب أن تكون صلاحية حواداث سفرهم تفوق ستة أشهر عند تاريخ دخولهم التراب التركي.

وفي هذا الصدد، تشترط السفارة المغربية على المواطنين، الذين لا يتوفرون على الصلاحية اللازمة في جوازاتهم، الراغبين في دخول التراب التركي، إعلام مصالح السفارة بمجيئهم، 48 ساعة عمل قبل وصولهم، عبر البريد الإلكتروني، مع إرفاق صور عن جوازاتهم، وتذاكر سفرهم إلى تركيا، والمغرب.

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وأكدت السفارة المغربية أن من تقل مدة انتهاء جواز سرهم عن ستة أشهر، مطالبون بأن لا تتجاوز مدة بقائهم في تركيا 48 ساعة قبل سفرهم للمغرب، وهي المدة، التي يشترط أن يقام فيها كشف كورونا، وكشف مضاد للأجسام.

وأكدت السفارة المغربية أن الجمهورية التركية تطبق إجراءات دخول مختلفة باختلاف البلاد، التي أتى منها المسافرون، مشددة على ضرورة ربط المسافرين المغاربة للاتصال مع سفارة البلاد للاستعلام عن الإجراءات قبل حجز تذاكر سفرهم.

يذكر أن عددا كبيرا من المغاربة العالقين في مختلف الدول الآسيوية، يختارون التوجه نحو تركيا، للعودة إلى أرض الوطن عبر إحدى الرحلات الاستثنائية، التي تؤمنها طائرات الخطوط الملكية المغربية.