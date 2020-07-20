طنجة.. ارتفاع إصابات كورونا بين عمال مطعم عالمي شهير إلى 5 حالات

أكدت التحاليل المخبرية، أمس الأحد، في طنجة، إصابة 3 عاملين في أحد مطاعم الوجبات الخفيفة، الحامل لعلامة تجارية عالمية شهيرة، بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 حالات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الإصابات المسجلة، تتوزع على مدير المطعم، وثلاثة عمال، وعاملة نظافة، فيما أكدت التحاليل المخبرية سلبية إصابة باقي العاملين.

وكان المطعم، الحامل لعلامة تجارية عالمية، قد سجل أولى الإصابات في صفوف العاملين فيه، يوم الجمعة الماضي، إذ وضع جميع المستخدمين في الحجر الصحي، وأجريت لهم تحاليل مخبرية، للتأكد من إصابتهم بالفيروس، من عدمها.