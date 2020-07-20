دالية الكرمل: إصابة خطيرة في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل (30 عاما) بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، وذلك في شجار نشب مساء اليوم، الإثنين، في بلدة دالية الكرمل.

وذكرت الطواقم الطبية، في بيان صدر عنها، أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ17:52 عن إصابة في شجار نشب في دالية الكرمل.

وأضافت أنها وصلت إلى المكان وقدمت العلاج لرجل أصيب بجراح خطيرة، وعملت على نقله إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا.