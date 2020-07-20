السيسي يبحث مع ترامب الشأن الليبي وأزمة سد النهضىة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشأن الليبي والمحادثات المتعثرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك في محادثات عبر الهاتف أجريت اليوم، الإثنين، بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية.

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