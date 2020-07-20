وفاة مُسن خليليّ بكورونا وإصابة أسير بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي، مسن يبلغ من العمر 73 عاما، من بلدة سعير في محافظة الخليل، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأُصيب الأسير، عبد الله محمد عبد النبي شراكة، من مخيم الجلزون، بالفيروس.

ووصلت حصيلة الوفيات في الضفة الغربية والقدس المُحتلّتين، نتيجة الفيروس إلى 66، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 468، إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحول الأوضاع الصحيّة للمصابين، أوضحت الصحة أن 40 مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينهم 3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسير، عبد الله محمد عبد النبي شراكة، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير شراكة اعتُقل يوم السبت الماضي، وبعد اقتياده لأحد مراكز التحقيق تم إجراء فحص كورونا له، وتبين أن نتيجته جاءت موجبة، أي أن جسد يحمل الفيروس.

يذكر ان الأسير شراكة هو الثاني الذي يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بعد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر.

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وبحسب مؤسسات حقوقية، فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى 30 حزيران/يونيو الماضي، نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160.

قرار بالإفراج عن أسير مريض

على صلة، أقرت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، الإفراج عن الأسير المريض، نضال أبو عاهور بعد تردي حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان والفشل الكلوي.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الاسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان لــ"وفا"، إن محكمة إسرائيلية قررت الإفراج عن الأسير أبو عاهور بكفالة مالية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيتم استقباله في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأشار إلى أن ثلاث جلسات عُقدت للأسير خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.

واعتقل الأسير أبو عاهور في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.