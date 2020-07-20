أبناء سخنين يتعاقد مع الحارس رامي حمادة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة فريق الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، مع حارس المرمى، رامي حمادة ابن مدينة شفاعمرو، قادما من الدوري الفلسطيني بعقد يمتد لمدة موسمين.

ولعب حارس المرمى البالغ من العمر 26 عاما، لمدة سنوات في الدوري الفلسطيني، حيث كانت محطته الأخيرة مع فريق هلال القدس بالإضافة إلى أنه دافع عن عرين المنتخب الفلسطيني.

وتلقى حمادة عروضا مختلفة من الدوري الفلسطيني وفرق أخرى من البلاد بعد انتهاء عقده مع هلال القدس، إلا أنه فضل بالأخير ارتداء قميص الفريق السخنيني.

وحاول "عرب 48" التحدث مع الحارس، رامي حمادة، من أجل الحصول على أقواله إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، على أن نقوم بنشرها فور ورودها إلينا.

هذا، وتسعى إدارة اتحاد أبناء سخنين لتجهيز فريق قوي من أجله المنافسة في الدرجة العليا، خصوصًا بعد الصعود والعودة إلى دوري الأضواء مع نهاية الموسم المنصرم.