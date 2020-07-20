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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 عنصراً حوثياً بنيران القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يوليه 2020
لقي 12 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران القوات الحكومية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وأوضح مصدر عسكري وفق ما بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية حاولت فجر اليوم، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "نجد العتق" إلا أن أبطال القوات الحكومية كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأضاف بأن أفراد القوات الحكومية أسقطوا طائرة استطلاع تابعة للمليشيات الحوثية في سماء المنطقة بذات الجبهة، صباح اليوم.
وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات تابعة حوثية كانت في طريقها إلى جبهات نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.
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