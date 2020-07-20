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البعثة الأممية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

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دعت القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ضوء محادثات اللجنة العسكرية المشتركة وفي سياق التحشيد العسكري حول سرت.

وقال المسؤول الأممي في تصريح له إن هذه الدعوة جاءت من أجل حماية 125,000 مدني لا زالوا موجودين في دائرة الخطر، وإلى وضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة .

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