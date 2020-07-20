شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسؤول الأممي في تصريح له إن هذه الدعوة جاءت من أجل حماية 125,000 مدني لا زالوا موجودين في دائرة الخطر، وإلى وضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة .
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