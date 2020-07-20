شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توقع عقداً لشراء 90 مليون جرعة "لقاح كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الحكومة البريطانية اليوم عقداً لشراء 90 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تحت التطوير. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أنه تم تأمين الحصول على اللقاحات من ثلاثة مصادر مختلفة، تشمل إلى جانب العقد الأخير الحصول على علاجات تحتوي على أجسام مضادة لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاحات.

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