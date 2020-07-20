شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمدد حالة الطوارئ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو الجاري.

وأعلن رئيس مجلس النواب المصري أن ذلك جاء بناءً على خطاب ورد للمجلس في تاريخ 13 يوليو الجاري، من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مرفقاً به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ.