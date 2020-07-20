إصابة جديدة لأسير فلسطيني بفيروس كورونا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عائلة الأسير الفلسطيني عبد الله محمد عبد النبي شراكة، من مخيم الجلزون، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).



وأوضحت الهيئة، في بيان، أن شراكة اعتقل من المخيم يوم السبت الماضي 18/7/2020، وبعد اقتياده لأحد مراكز التحقيق تم إجراء فحص كورونا له وتبين اليوم أنه إيجابي.

وفي 12 يوليو الجاري، أعلنت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، إصابة أسير فلسطيني في سجن "جلبوع" بفيروس كورونا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، بفيروس كورونا.

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وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إن "أسيرًا فلسطينيا يعاني من مرض مزمن، أصيب بفيروس كورونا، وأجريت له فحوص تبين في نهايتها إصابته بالفيروس، ونقل قبل يومين إلى مستشفى سجن الرملة".

وأضافت أنها تجري تحقيقًا في هوية الأسرى المخالطين، بالإضافة لطاقم السجانين؛ من أجل عزلهم.

وتعتقل إسرائيل نحو 5 آلاف فلسطيني منهم 700 يعانون من الأمراض، و43 أسيرة و180 طفلا.

وكان اللواء قدري أبو بكر، رئيس الهيئة، أكد في وقت سابق أن إدارة سجون الاحتلال وبتوجيهات من مستواها السياسي تتعمد ارتكاب الجرائم الصحية بحق الأسرى، وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض الفتاكة والقاتلة.

وأغلقت إسرائيل نهاية الشهر الماضي سجن "ريمون" ومنعت الزيارات ودخول المحامين إليه لمدة 14 يوماً؛ وذلك بعد الكشف عن إصابة 3 سجانين بفيروس كورونا المستجد.