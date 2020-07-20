إصابة وزير ثالث في البرازيل بفيروس كورونا

أعلن أونيكس لورينزوني وزير المواطنة البرازيلي، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، بعدما أظهرت نتائج الفحوصات إيجابية الإصابة بالفيروس، ليصبح بذلك ثالث وزير في الحكومة يصاب بالمرض.



وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قد أصيب أيضا بكورونا هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.

وقال لورينزوني على حسابه على "تويتر" إنه بدأ يشعر بالأعراض، الخميس، وخضع للفحص الجمعة وجاءت نتائجه إيجابية، ويتلقى حاليا علاجا بمزيج من العقاقير تشمل هيدروكسي كلوروكين.

ويتناول بولسونارو أيضا هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء للملاريا دافع الرئيس لفترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج كوفيد-19، وينسب له الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.

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وأعلنت البرازيل حتى الأحد تسجيل مليونين و98389 إصابة بالمرض، وما يقرب من 80 ألف وفاة.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس البرازيلي جايير، إن نتيجة الفحص الجديد الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19 وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" البرازيل الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق من الأربعاء أن اختبارا جديدا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.