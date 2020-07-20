شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يبحث هاتفياً مع ترامب تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن اركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الاوضاع الامنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتي باتت تداعيات الازمة تؤثر على الامن والاستقرار الاقليمي بأسره.

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من جانبه، أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.