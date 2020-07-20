شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة وزوجته وابنته ينعون شقيقة الإعلامية المصرية سناء منصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 نعى الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر المصرية وزوجته ناهد حبشي وابنته مي حمودة، بمزيد من الحزن والأسى، والدة الإعلامية المصرية ريهام السهلي وشقيقة الإعلامية المصرية الكبيرة سناء منصور التي وافتها المنية أمس بأحد المستشفيات بالمهندسين.

ويتقدم الكاتب المصري الكبير عادل حمودة، بأحر عبارات المواساة لأسرتها وذويها، داعيا المولى عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم عائلتها وأحبابها الصبر والسلوان.

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