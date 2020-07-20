«التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا تزيد القضية تعقيداً».. اتصال هاتفي بين السيسي وترامب لبحث الأزمة الليبية وسد النهضة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث الأزمة الليبية مستجدات ملف سد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن اركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الاوضاع الامنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيداً وتصعيداً حتي باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

Advertisements

من جانبه، أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلاً عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.