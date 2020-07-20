«الأمر ليس في صالحنا.. عليك أن تجلس وتتحدث».. حليف أردوغان السابق يحذره من الدخول في حرب مع مصر

حذر رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان من الصدام مع مصر.

وقال حليف أردوغان السابق وخصمه اللدود حالياً، في تصريحات نقلها موقع "تركيا الآن": "فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر".

وأضاف أوغلو: "لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس. مواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون جيدة من أجل تركيا."

ووجه أوغلو عدة نصائح لأردوغان حول كيفية إدارة المعركة في ليبيا بطريقة حكيمة، حيث شدد على ضرورة "تحسين العلاقات مع دول جوار ليبيا، والمحافظة على الخط الغربي"، لافتاً إلى أن فرنسا ليست الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ولذلك على تركيا تحسين العلاقات مع إيطاليا وألمانيا.

وأضاف موجهاً حديثه لأردوغان: "لتأخذ في الاعتبار عواقب زيادة فعالية الولايات المتحدة وروسيا. اجلس صراحة وتحدث مع روسيا، وقل لهم عندما نتعاون في سوريا لا تطلقوا علينا النار في ليبيا. ولو توصلت إلى نتيجة معقولة، فلتجلس وتتحدث مع مصر".

وكانت مصر قد أكدت أنها ستواصل مراقبة الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

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وكان مجلس النواب قد أجّل مناقشة منح تفويض تدخل القاهرة في ليبيا، أمس الأحد، إلى جلسة مقررة اليوم الإثنين.

وصرح وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس الأحد، بأن "الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديداً جسيما للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".

وأفادت صحيفة تركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا، لدعم المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، والمدعومة من قبلها، وذلك استعداداً للهجوم على سرت والجفرة.

وذكرت صحيفة "مليت" التركية أن الحديث يدور عن راجمات صواريخ تركية الصنع من طراز "T-122سقاريا" (ÇNRA).

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نشرته قناة "روسيا اليوم"، أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا، وضعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلومتراً، زاعمة أنها استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية على سوريا.

وأشارت إلى أن الجيش التركي يواصل الدعم اللوجستي وإرسال المعدات العسكرية إلى قوات حكومة الوفاق، إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، عن طريق طائرتيّ شحن تابعتين للقوات الجوية التركية، الأولى من طراز "C-130"، والثانية من طراز "A400".

يأتي هذا مع ارتفاع وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.