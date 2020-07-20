«إيران تنهار».. تفجيرات واحتجاجات وعقوبات وكورونا أسباب قد تطيح بـ «نظام الملالي» قريباً

- شريف الجنيدي

قالت مجلة "أمريكان سبكتاتور" الأمريكية أن الوقت أصبح مناسباً لسقوط النظام الإيراني، وذلك لعدة أسباب.

وأوضحت المجلة أن النظام الإيراني بات ضعيفاً أكثر من أي وقت مضى، مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، بالإضافة إلى سلسلة التفجيرات "المجهولة" التي وقعت في طهران وعدد من مناطق البلد مؤخراً.

وأضاف المجلة أن من أسباب ضعف النظام الإيراني ايضاً هو التظاهرات الغاضبة التي تشهدها محافظات البلاد بين الحين والآخر، بجانب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المجلة الأمريكية إن جنرالات إيران اعترفوا بأن الانفجارات في مفاعل نطنز النووي وعدد من المنشآت الحيوية الأخرى هي "أعمال تخريبية من المحتمل أن تكون قامت بتنفيذها جماعات معادية للثورة"، وهو ما يعكس تآكل الثقة بالنظام الإيراني.

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وأشارت إلى أن الحظ السيء يلاحق إيران منذ مطلع العام الجاري، حيث تم تشديد العقوبات الأمريكية على البلاد، واغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، بجانب إسقاط الطائرة الأوكرانية، والاحتجاجات الشعبية المتواصلة والتفجيرات المجهولة الأخيرة.

وأضافت المجلة أنه وبغض النظر عن الجهة المسئولة عن التفجيرات الأخيرة، فإن تلك العمليات بات في غايو الأهمية والخطورة في نفس الوقت، مشددة على أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ينبغي عليها مساندة المقاومة الإيرانية ودعمها بالسلاح والمعلومات ووسائل الاتصال والنقل للقيام بعمليات أخرى في سبيل إضعاف النظام الإيراني وإسقاطه مستقبلاً.

وأكدت أن أفضل وسيلة لإسقاط النظام الإيراني هي الثورة الداخلية، مؤكدة أن الإطاحة بنظام الملالي هو ضرورة ملحة لحماية الأمن القومي الأمريكي.

ولفتت المجلة إلى أنه في حال فشلت المقاومة في إسقاط النظام الإيراني لأي سبب كان، ونجحت طهران في تطوير سلاح نووي، فإن الخيار الوحيد للولايات المتحدة هو شن حرب شاملة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير إسرائيل وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأمريكيين.