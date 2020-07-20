«صواريخ اس 400 السبب» .. «خطوة واحدة» تبعد تركيا عن مواجهة «الغضب الروسي»

صرح رئيس وعضو اللجنة التنفيذية لرابطة القانون الدولي الروسية، أناتولي كابوستين، بأن روسيا سيكون لها الحق في فرض عقوبات إذا قبلت تركيا الاقتراح الأمريكي ببيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400" وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقال أناتولي كابوستين: "هذا الاقتراح بشكل عام يتناسب مع صفات شخصية "العم سام" المعنوية - إنه شخص لا مبدأ له ويمكنه القيام بشراء وبيع أي شيء كان.

وتابع : من الممكن تقديم أي اقتراح، ولكن كيف ستتصرف تركيا هو حديث آخر تماما. أعتقد أنه من مصلحتها عدم السير في ركاب مثل هذه الاقتراحات لأن هذا بطبيعة الحال سيؤدي في نهاية الأمر إلى تعقيد العلاقات بين روسيا وتركيا، وصولا إلى فرض عقوبات.

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وأضاف: "إذا كان أحد قد انتهك التزاماته الدولية، فعليه لهذا السبب أن يتحمل مسؤولية معينة، وفي هذه الحالة روسيا ستنتهز هذه الفرصة. أعتقد أن الأمريكيين والأتراك يعلمون ذلك".

ووفقا للخبير، تتميز العقود العسكرية، كقاعدة عامة، بطابع مغلق وهي محسوبة لتطبيق مرة واحدة فقط، ولكن من المؤكد أنها تتضمن الحظر على إعادة تصدير ما تم التعاقد عليه.

واقترح السناتور الجمهوري جون ثون، في وقت سابق، شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" من تركيا، ومن أجل ذلك اقترح إدخال تعديل على مشروع قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني لعام 2021 (NDAA) نشر على موقع الكونغرس.

بدوره، اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، تعديلًا يفرض عقوبات على تركيا وفقًا لقانون "CAATSA" (قانون التصرف ضد خصوم أمريكا من خلال العقوبات).