شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لحريق مخزن بالتوفيقية - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
عول شاهد عيان سبب حريق مخزن بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، على مواطن ألقى "عقب سيجارة" في غرفة خشب اشتعلت داخلها النيران وامتدت إلى ظهر عمارة، ومنها إلى بعض المحلات.
وقال شاهد العيان، في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين، أن رجال الحماية المدنية وصلت عقب الحريق بـ15 دقيقة، وتمكنت من السيطرة علية دون وقوع خسائر بشرية.
كانت غرفة الحماية المدنية في القاهرة، تلقت بلاغات بحريق نشب في مخزن بمنطقة التوفيقية في وسط البلد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران قبل امتدادها للمجاورات والوحدات السكنية.
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