محافظ دمياط: ١٥ أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، إن آخر موعد لسداد النسبة المقررة بنحو ٢٥٪ من قيمة المخالفة، كرسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، يوم ١٥ أغسطس المقبل.

وأوضحت محافظ دمياط، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه جرى فتح باب السداد منذ الأربعاء المنقضي، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء والمتضمن تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هناك مهلة لاستكمال خطوات تقنين أراضي الدولة، للطلبات التابعة لولاية الوحدات المحلية، والتي جرى تثمينها وتسعيرها، في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وأكدت محافظ دمياط، على عدم التهاون في استرداد حق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم.​​