الإعدام لـ 4 مُدانين بقتل 3 أشخاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، حضوريًا بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين، بينهم شقيقان، لإدانتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة دون ترخيص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وذلك في القضية رقم 2008 لسنة 2988 قسم ملوي والمقيدة برقم 288 لسنة 2008 جنايات كلي جنوب المنيا.

وشمل الحكم، إعدام كل من: "خ. م" وشقيقه"م"، و"أ.إ" و"ا .ا"، بعد إدانتهم بقتل: "أحمد.ا" و"مصطفى.ر" وشقيقه "ع".

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أحداث القضية، ترجع إلى عام 2007، عندما جرى العثور على جثة "أحمد.ا" مُلقاة بأحد الترع بزمام مركز ملوي وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسد وكسر بالجمجمة، وجبهة الرأس، وتلف العينين، وكسر بخلفية اليد اليسرى.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "خ.م" 30 عامًا، وشقيقه "م" 23 عامًا فلاح، و"أ.إ " عامل و"أ. إ .ع" 30 عامًا عامل، جرى ضبطهم وأرشدوا عن مسرح الجريمة والسيارة والأدوات المستخدمة، واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة والاستيلاء على مبالغ مالية.

وقال مصدر قانوني، في تصريحات صحفية، إن تلك الجناية اقترنت بأن المتهمين قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم بأن استدراجهم المتهم الثالث إلى ذات مسرح الجريمة، وقاموا بقتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ثم قاموا بلف جثث الثلاثة ووضعوها داخل شنطة سيارة المتهم الأول وقادها المتهم الثالث وتم إلقاء الجثث بأحد ترع ملوي، وجرى استهداف المتهمين والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات. ​