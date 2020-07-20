جامعة دمياط تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

حصدت جامعة دمياط المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية، بين الجامعات المصرية في الدورة التي انعقدت لهذا العام.

ووجه عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار خطاب شكر للدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، أثنى فيه على الجهود التي يقوم بها في هذا الشأن وإشرافه المستمر وتوجيهاته التي قاد بها طلاب الجامعة لتحقيق المركز الأول في المشروع.

وأعلن دعدور، في مارس، انطلاق مبادرة "محو أميتهم حياة"، داعيًا طلاب الكليات للتنافس فيما بينهم لإثراء الفعاليات.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، أن الكليات تعمل بكامل طاقاتها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، ضمن المشروع القومي لمحو الأمية، بالشراكة مع هيئة تعليم الكبار، ترسيخًا للتوجه المجتمعي والتنموي للجامعة.