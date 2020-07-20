إعلان القائمة النهائية لمرشحي الشيوخ في الأقصر بعد استبعاد ٣ مرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الأقصر، برئاسة المستشار أيمن هدهد، اليوم الإثنين، الكشوف النهائية للمرشحين بالنظام الفردي، بعد استبعاد لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المرشحين، ثلاثة من الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالمحافظة.

ضمت القائمة النهائية ٢٥ مرشحًا، هم: المرشح محمد عبد العليم حسين والشهرة الشيخ الضبعاوى مستقل رمز الأسد، والمرشح الضوى أحمد الضوى والشهرة ناصر الضوى مستقبل وطن رمز الكتاب، والمرشح محمد فتحي أحمد والشهرة النوبي فتحي مستقبل وطن رمز القلم والمرشح حسين سليمان حسين مستقل رمز الكف، والمرشح عبد الناصر ثروت محمد الغزالي والشهرة عبد الناصر الغزالي مستقل رمز ساعة يد، والمرشح خالد ابو القاسم عبد الجليل مستقل رمز حصان، والمرشح أحمد مصطفي ابو الحمد الشهرة أحمد ابو الحمد مستقل رمز دراجة نارية، والمرشح عادل محمد احمد محمود مستقل رمز صقر.

كما ضمت القائمة أسماء المرشحين: حسام يوسف نصار عبد الكريم والشهرة حسام نصار مستقل رمز التمساح، وصلاح الدين محمد النحاس أحمد والشهرة عصام النحاس مستقل رمز غصن زيتون، ومحمد أبازيد أحمد عبد العال مستقل رمز المدفع، وأحمد عبد الحميد قناوى والشهرة أحمد الضبع مستقل، وسحر رجب أمين والشهرة هالة رجب مستقل رمز الخاتم، ومنى عبد الستار أحمد عبد الحليم مستقل رمز سبيكة ذهب، ومحمد النوبي عامر والشهرة تقادم العمدة مستقل رمز بندقية صيد، ومحمد عطا الله اسماعيل إبراهيم مستقل رمز المنبه، والمرشحة إيمان محمد محمود هلال والشهرة إيمان هلال مستقل رمز العقرب.

وضمت القائمة أسماء المرشحين: محمد أحمد عبد الرحمن والشهرة محمد العوامي مستقل رمز طائرة هليكوبتر، ونعمة محمد أحمد مستقل رمز هدهد، وأسامة محمد فؤاد والشهرة أسامة حباتر مستقل رمز سفينة، ومحمد عبد الغنى محمود مستقل رمز السد العالى، ووائل نصر الدين أحمد مستقل رمز التاج، ومحمد عبد العاطي متولى مستقل رمز اوتوبيس، وحسن محمد الطاهر ابراهيم مستقل رمز غزال، وأحمد محمد نصير مستقل رمز سهم.​