خلال 24 ساعة.. ضبط 158 سلاح ناري و198 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (158 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137 متهم)، كما ضبطت الحملة 198 قضية مخدرات بحوزة 211 متهم.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 54 ألف حكم قضائي متنوع.

وتمكنت الحملة من ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.