ويلسون يبحث عملية السلام مع أبرز القوى السياسية في أفغانستان

اجتمع القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والزعيم السياسي عبد رب الرسول سياف في العاصمة الأفغانية كابول، لبحث سبل إتمام عملية السلام الأفغانية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعرب ويلسون - في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها وكالة
وقال ويلسون "نحث قادة هذا البلد على تشكيل الحكومة الجديدة فورا، وإنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وإتمام عملية تبادل الأسرى، والتوجه نحو بدء مفاوضات بين الأفغان".. وأضاف "إن الشعب الأفغاني قد أبدى نفاذ صبره، لذا ابدأوا المفاوضات بين الأطراف الأفغانية كي تبدأ المناقشات حول مسألة وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لإطلاق محادثات السلام الأفغانية في محاولة لإنهاء العنف القائم في البلاد.
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