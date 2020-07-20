رئيس الوزراء البريطاني: من المستبعد الحصول على لقاح "كورونا" هذا العام

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنه من المستبعد الحصول على لقاح لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) هذا العام وفقا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وأكد جونسون في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"
ومنذ بدء الجائحة ديسمبر الماضي وحصد فيروس "كورونا" أكثر من نصف مليون حالة وفاة وأصاب أكثر من 14 مليونًا و500 ألف شخص.
وتتسارع دول العالم لإنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا" إلا أنه حتى الآن لم يتم التوصل للقاح نهائي يقضي على الفيروس.
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