أبو الغيط ورئيس وزراء اليمن يبحثان آخر المستجدات على الساحة اليمنية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين مع الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، آخر المستجدات على الساحة اليمنية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية أو السياسية أو الميدانية.



وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط حرص - خلال اللقاء - على التأكيد على دعم اليمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع