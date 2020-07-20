تسجيل 1521 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس "كورونا" في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 68 ألفًا و898 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفياتإلى 1835 حالة.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الاثنين- أن 607 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 23 ألفًا و72 حالة، ويشكل معدل الشفاء 34% من إجمالي عدد الإصابات.
وأشارت إلى أن مدينة مترو مانيلا ستظل قيد حجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية الشهر الجاري؛ لتسجيلها 81% من الإصابات الجديدة بالفيروس.
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