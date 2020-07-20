أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 94 ألفًا و693 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم
وأضافت "الصحة العراقية" أنه تم تسجيل 2308 حالات شفاء في العراق؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 62 ألفًا و836 حالة بنسبة شفاء 66.4%، فيما تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 3869 حالة.
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