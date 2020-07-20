مسئول أمني لبناني: علاقات رئيس الحكومة ليست مقطوعة مع الدول العربية

قال رئيس جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن العلاقات بين رئيس الحكومة حسان دياب والدول العربية ليست مقطوعة، مشيرا إلى وجود اتصالات عربية تُجرى مع دياب.
وأكد اللواء عباس إبراهيم – في تصريحات صحفية له اليوم عقب لقاء عقده مع رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري – أن
وقال إبراهيم، الذي أجرى مؤخرا زيارة إلى دولة الكويت مبعوثا من الرئيس اللبناني ميشال عون، إن سعد الحريري حريص على لبنان واستقراره وازدهاره، وأن هذا الأمر ليس غريبا عليه وهو متوارث عن والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
وأشار إلى أنه في الزيارات التي أجراها مؤخرا خارج البلاد لعدد من الدول، لم يطلب خلالها مساعدات للبنان، وإنما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما يؤمن تبادلا تجاريا ومصلحة مشتركة، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
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