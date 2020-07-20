أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 253 ألفًا و349 حالة من بينها 47 ألفًا و567 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها

2196 حالة حرجة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين أن نسبة المتعافين بالمملكة تجاوزت 80% من إجمالي الحالات المسجلة، إذ بلغ عدد المتعافين 203 آلاف و259 حالة، وذلك بعد إضافة 5524 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت "الصحة السعودية" إلى أن الحالات المسجلة الجديدة منها 37% إناث و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغون.. فيما بلغ عدد الوفيات 2523 حالة بعد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.